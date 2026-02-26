https://ria.ru/20260226/zakharova-2076943898.html
Москва выступает за немедленное освобождение Мадуро, заявила Захарова
Москва выступает за немедленное освобождение Мадуро, заявила Захарова - РИА Новости, 26.02.2026
Москва выступает за немедленное освобождение Мадуро, заявила Захарова
Москва выступает за немедленное освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, нюансы будет комментировать по мере поступления информации, заявила... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:26:00+03:00
2026-02-26T17:26:00+03:00
2026-02-26T17:33:00+03:00
в мире
москва
россия
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_f76d4225aa33c0b9f203b301ce24f217.jpg
https://ria.ru/20260223/venesuela-2076274248.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_64c23ab4e373a3a3e6ac78d894fdccc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, удары сша по венесуэле
В мире, Москва, Россия, Удары США по Венесуэле
Москва выступает за немедленное освобождение Мадуро, заявила Захарова
Захарова: РФ выступает за немедленное освобождение Мадуро и его супруги