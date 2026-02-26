Рейтинг@Mail.ru
Москва выступает за немедленное освобождение Мадуро, заявила Захарова
17:26 26.02.2026 (обновлено: 17:33 26.02.2026)
Москва выступает за немедленное освобождение Мадуро, заявила Захарова
в мире, москва, россия, удары сша по венесуэле
В мире, Москва, Россия, Удары США по Венесуэле
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва выступает за немедленное освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, нюансы будет комментировать по мере поступления информации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внимательно отслеживаем ситуацию вокруг судебного процесса в США, так называемого "судебного процесса" над законно избранным и легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой. Выступаем за их немедленное освобождение из-под стражи, а дальше все остальные нюансы будем комментировать по ходу поступления конкретной информации", - сказала она в ходе брифинга.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
23 февраля, 21:43
 
