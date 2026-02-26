https://ria.ru/20260226/zakharova-2076933798.html
Захарова прокомментировала участие Японии в урегулировании на Украине
Захарова прокомментировала участие Японии в урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Захарова прокомментировала участие Японии в урегулировании на Украине
Если Япония действительно заинтересована в содействии украинскому урегулированию, ей следовало бы поддержать реальные усилия других держав на этом пути, заявила РИА Новости, 26.02.2026
Захарова прокомментировала участие Японии в урегулировании на Украине
Захарова: Японии стоит поддержать реальные усилия по урегулированию на Украине
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Если Япония действительно заинтересована в содействии украинскому урегулированию, ей следовало бы поддержать реальные усилия других держав на этом пути, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если Япония действительно хочет содействовать урегулированию украинского конфликта, а не подливать масла в огонь, ей следовало бы, прежде всего, поддержать реальные усилия других стран по достижению мира", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.