Захарова прокомментировала участие Японии в урегулировании на Украине

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Если Япония действительно заинтересована в содействии украинскому урегулированию, ей следовало бы поддержать реальные усилия других держав на этом пути, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если Япония действительно хочет содействовать урегулированию украинского конфликта, а не подливать масла в огонь, ей следовало бы, прежде всего, поддержать реальные усилия других стран по достижению мира", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.