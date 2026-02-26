https://ria.ru/20260226/zakharova-2076932363.html
Захарова прокомментировала расширение Британией антироссийских санкций
Захарова прокомментировала расширение Британией антироссийских санкций - РИА Новости, 26.02.2026
Захарова прокомментировала расширение Британией антироссийских санкций
Заявляемые Великобританией задачи подрыва российской экономики не будут решены, каждый пакет антироссийских санкций выглядит как жест отчаяния Лондона, заявила...
Захарова прокомментировала расширение Британией антироссийских санкций
Захарова: Лондон не выполнит задач по подрыву российской экономики
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Заявляемые Великобританией задачи подрыва российской экономики не будут решены, каждый пакет антироссийских санкций выглядит как жест отчаяния Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Давно очевидно, что заявляемые британскими русофобами задачи подрыва российской экономики решены не будут, потому что каждый пакет ограничительных мер выглядит буквально как жест отчаяния Лондона, который не может найти в себе смелость признать, что был не то, что не прав, а был непрозорлив, что ошибся в своих расчетах", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.