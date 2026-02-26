Рейтинг@Mail.ru
16:40 26.02.2026
россия, мария захарова, в мире
Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала расширение Британией антироссийских санкций

Захарова: Лондон не выполнит задач по подрыву российской экономики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Заявляемые Великобританией задачи подрыва российской экономики не будут решены, каждый пакет антироссийских санкций выглядит как жест отчаяния Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Давно очевидно, что заявляемые британскими русофобами задачи подрыва российской экономики решены не будут, потому что каждый пакет ограничительных мер выглядит буквально как жест отчаяния Лондона, который не может найти в себе смелость признать, что был не то, что не прав, а был непрозорлив, что ошибся в своих расчетах", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МИД прокомментировал возможную отправку британских военных на Украину
Вчера, 15:25
 
Россия Мария Захарова В мире
 
 
