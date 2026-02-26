https://ria.ru/20260226/zakharova-2076919231.html
Москва видит постоянные угрозы в адрес Тегерана, заявила Захарова
Москва видит постоянные угрозы в адрес Тегерана, заявила Захарова - РИА Новости, 26.02.2026
Москва видит постоянные угрозы в адрес Тегерана, заявила Захарова
Москва видит постоянные угрозы в адрес Ирана и безответственное нагнетание США региональной напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:09:00+03:00
2026-02-26T16:09:00+03:00
2026-02-26T16:13:00+03:00
в мире
москва
тегеран (город)
россия
мария захарова
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260226/zakharova-2076919331.html
москва
тегеран (город)
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, тегеран (город), россия, мария захарова, иран
В мире, Москва, Тегеран (город), Россия, Мария Захарова, Иран
Москва видит постоянные угрозы в адрес Тегерана, заявила Захарова
Захарова: Россия видит постоянные угрозы в адрес Ирана и нагнетание США