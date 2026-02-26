МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На Западе знали, что происходило на острове скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, но не хотели осознавать эту информацию, а между осознанием и информированностью есть разница, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что именно по этой причине необходимо делать различные доклады по преступлениям киевского режима и не только информировать об этом, но и делать так, чтобы эта информация была воспринята и стала руководством к действию.