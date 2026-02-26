https://ria.ru/20260226/zakharova-2076889341.html
Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова
Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова - РИА Новости, 26.02.2026
Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова
На Западе знали, что происходило на острове скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, но не хотели осознавать эту информацию, а между осознанием и... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:40:00+03:00
2026-02-26T14:40:00+03:00
2026-02-26T14:40:00+03:00
в мире
сша
россия
джеффри эпштейн
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_f76d4225aa33c0b9f203b301ce24f217.jpg
https://ria.ru/20260224/yagland-2076462783.html
https://ria.ru/20260223/velikobritaniya-2076160299.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_64c23ab4e373a3a3e6ac78d894fdccc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джеффри эпштейн, мария захарова
В мире, США, Россия, Джеффри Эпштейн, Мария Захарова
Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова
Захарова: Запад не хотел признавать, что знал о происходящем на острове Эпштейна
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На Западе знали, что происходило на острове скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, но не хотели осознавать эту информацию, а между осознанием и информированностью есть разница, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас западный мир ужаснулся от того, что происходило у него под носом последние 15-20-25 лет. Имею в виду… эти самые файлы Эпштейна
. О том, что творилось на его, по настоящему, теперь уже можно сказать, людоедском острове. И вот задаешься всегда вопросом: "А что, не знали, не видели? Да нет". И знали, и видели, только отворачивались и не хотели эту информацию… осознавать", - заявила Захарова
, выступая в формате видеообращения в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Она отметила, что именно по этой причине необходимо делать различные доклады по преступлениям киевского режима и не только информировать об этом, но и делать так, чтобы эта информация была воспринята и стала руководством к действию.
В четверг в пресс-центре "Россия Сегодня" был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста".
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.