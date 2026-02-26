Рейтинг@Mail.ru
Захарова уступила американке во втором круге теннисного турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:50 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/zaharova-2077006113.html
Захарова уступила американке во втором круге теннисного турнира в Остине
Захарова уступила американке во втором круге теннисного турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Захарова уступила американке во втором круге теннисного турнира в Остине
Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила американке Эшлин Крюгер в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T21:50:00+03:00
2026-02-26T21:50:00+03:00
теннис
спорт
анастасия захарова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260226/rublev-2076982438.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия захарова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Захарова уступила американке во втором круге теннисного турнира в Остине

Захарова уступила американке Крюгер во втором круге теннисного турнира в Остине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила американке Эшлин Крюгер в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 103-й ракетки мира Крюгер. Захарова занимает 88-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.
В четвертьфинале Крюгер сыграет с китаянкой Юань Юэ (128).
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае
Вчера, 19:36
 
ТеннисСпортАнастасия ЗахароваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала