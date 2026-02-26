Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
17:13 26.02.2026
Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки
Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Молдавии Михая Попшоя, сравнившего СНГ с чемоданом без ручки.
в мире
молдавия
россия
мария захарова
снг
молдавия
россия
в мире, молдавия, россия, мария захарова, снг
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, СНГ
Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки

Захарова ответила главе МИД Молдавии, сравнившем СНГ с чемоданом без ручки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Молдавии Михая Попшоя, сравнившего СНГ с чемоданом без ручки.
"Министр иностранных дел Молдавии Попшой сравнил СНГ с чемоданом без ручки, членство в котором - имеется в виду не в чемодане, видимо, надо бы уточнить у Попшоя - не приносит, как он считает, реальной пользы... Лучше чемодан без ручки, чем ручка без чемодана, как в вашем случае", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях*
15 ноября 2025, 16:49
 
В миреМолдавияРоссияМария ЗахароваСНГ
 
 
