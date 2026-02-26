МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Планы Евросоюза сократить штат постпредства России при ЕС получат реакцию Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Планы ЕС сократить постпредство России получат реакцию, заявила Захарова
2026-02-26T17:02:00+03:00
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото