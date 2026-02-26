Захарова: Москва намерена решить все вопросы по авиакатастрофе под Актау

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва нацелена урегулировать все остающиеся вопросы в связи с авиакатастрофой под Актау, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Азербайджана про выполнение РФ обещаний.