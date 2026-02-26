Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Москва намерена решить все вопросы по авиакатастрофе под Актау - РИА Новости, 26.02.2026
16:58 26.02.2026
Захарова: Москва намерена решить все вопросы по авиакатастрофе под Актау
Захарова: Москва намерена решить все вопросы по авиакатастрофе под Актау - РИА Новости, 26.02.2026
Захарова: Москва намерена решить все вопросы по авиакатастрофе под Актау
Москва нацелена урегулировать все остающиеся вопросы в связи с авиакатастрофой под Актау, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 26.02.2026
Захарова: Москва намерена решить все вопросы по авиакатастрофе под Актау

Захарова: Москва нацелена урегулировать все вопросы по авиакатастрофе под Актау

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва нацелена урегулировать все остающиеся вопросы в связи с авиакатастрофой под Актау, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Азербайджана про выполнение РФ обещаний.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Россия должна выполнить свои обещания в связи с катастрофой самолета авиакомпании AZAL под Актау, дать правовую оценку произошедшему и выплатить компенсации пострадавшим.
"Нацелены полностью урегулировать все остающиеся вопросы. Знаете, есть такое выражение "перевернуть эту трагическую страницу" в отношениях между нашими странами, и я с удовольствием бы это выражение употребила бы, есть только одно но. Это не означает, что эта трагедия будет забыта", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
