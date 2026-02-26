Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оскорбительное высказывание в адрес России немецкого канцлера Фридриха Мерца, и напомнила, что варварами римляне называли германцев.
Ранее Мерц, выступая на мероприятии в "Кафе Киев", использовал слово "варварство" в отношении России.
"Я хочу напомнить Мерцу, что варварами римляне называли промышлявшие грабежом... германские племена, которые считали дикими и далекими от культуры, и которые в конце концов тот самый Рим и разрушили... Про варварство - это не к нам, про варварство - это к вам, Herr Мерц", - сказала дипломат в ходе еженедельного брифинга.
По ее словам, все давно заметили большие проблемы немецких политиков с образованием, логикой и кругозором.
"Как вы вообще со всем этим живете, когда ваши министры иностранных дел не знают, что, например, Гренландия не является членом Европейского союза. Уже много лет, потому что вышла оттуда. А теперь ваши канцлеры цитируют тех, кто вдохновлял Геббельса?!" - обратилась к Мерцу Захарова.
