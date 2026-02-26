Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оскорбительное высказывание в адрес России немецкого канцлера Фридриха Мерца, и напомнила, что варварами римляне называли германцев.

По ее словам, все давно заметили большие проблемы немецких политиков с образованием, логикой и кругозором.