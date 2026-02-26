Рейтинг@Mail.ru
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
16:52 26.02.2026
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оскорбительное высказывание в адрес России немецкого канцлера Фридриха Мерца, и напомнила, что РИА Новости, 26.02.2026
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев

Захарова: римляне называли германцев варварами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оскорбительное высказывание в адрес России немецкого канцлера Фридриха Мерца, и напомнила, что варварами римляне называли германцев.
Ранее Мерц, выступая на мероприятии в "Кафе Киев", использовал слово "варварство" в отношении России.
Вид на Московский Кремль
В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России
24 февраля, 10:12
24 февраля, 10:12
"Я хочу напомнить Мерцу, что варварами римляне называли промышлявшие грабежом... германские племена, которые считали дикими и далекими от культуры, и которые в конце концов тот самый Рим и разрушили... Про варварство - это не к нам, про варварство - это к вам, Herr Мерц", - сказала дипломат в ходе еженедельного брифинга.
По ее словам, все давно заметили большие проблемы немецких политиков с образованием, логикой и кругозором.
"Как вы вообще со всем этим живете, когда ваши министры иностранных дел не знают, что, например, Гренландия не является членом Европейского союза. Уже много лет, потому что вышла оттуда. А теперь ваши канцлеры цитируют тех, кто вдохновлял Геббельса?!" - обратилась к Мерцу Захарова.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
В Германии неожиданно высказались о России
21 февраля, 03:23
21 февраля, 03:23
 
