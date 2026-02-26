Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" в меньшинстве отыграл три мяча, но вылетел из ЛЧ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Футбол
 
01:43 26.02.2026 (обновлено: 01:51 26.02.2026)
"Ювентус" в меньшинстве отыграл три мяча, но вылетел из ЛЧ
"Ювентус" в меньшинстве отыграл три мяча, но вылетел из ЛЧ
Итальянский "Ювентус" дома обыграл турецкий "Галатасарай" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух встреч... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
спорт, мануэль локателли, уэстон маккени, виктор осимхен, галатасарай, ювентус, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Мануэль Локателли, Уэстон Маккени, Виктор Осимхен, Галатасарай, Ювентус, Лига чемпионов УЕФА
"Ювентус" в меньшинстве отыграл три мяча, но вылетел из ЛЧ

"Ювентус" в меньшинстве обыграл "Галатасарай", но вылетел из Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Итальянский "Ювентус" дома обыграл турецкий "Галатасарай" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух встреч и не смог выйти в 1/8 финала.
Встреча в Турине завершилась по итогам дополнительного времени со счетом 3:2. В составе "Старой синьоры" отличились Мануэль Локателли (37-я минута), реализовавший пенальти, Федерико Гатти (70) и Уэстон Маккенни (82). У "Галатасарая" мячи забили Виктор Осимхен (105+1) и Барыш Йылмаз (119).
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Ювентус
3 : 2
Галатасарай
37‎’‎ • Мануэль Локателли (П)
70‎’‎ • Федерико Гатти
(Пьер Калулу)
82‎’‎ • Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
105‎’‎ • Виктор Осимхен
(Барыш Альпер Йылмаз)
119‎’‎ • Барыш Альпер Йылмаз
(Вилфрид Синго)
На 48-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Ювентуса" Ллойд Келли. В первом матче футболисты итальянского клуба также остались вдесятером из-за удаления защитника Хуана Кабаля.
В первом матче "Галатасарай" добился победы со счетом 5:2, благодаря чему по сумме двух встреч (7:5) вышел в следующий раунд.
В 1/8 финала соперником "Галатасарая" станет английский "Ливерпуль" или английский "Тоттенхэм". Жеребьевка пройдет в пятницу, 27 февраля.
