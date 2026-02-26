"Ювентус" в меньшинстве отыграл три мяча, но вылетел из ЛЧ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Итальянский "Ювентус" дома обыграл турецкий "Галатасарай" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух встреч и не смог выйти в 1/8 финала.
Встреча в Турине завершилась по итогам дополнительного времени со счетом 3:2. В составе "Старой синьоры" отличились Мануэль Локателли (37-я минута), реализовавший пенальти, Федерико Гатти (70) и Уэстон Маккенни (82). У "Галатасарая" мячи забили Виктор Осимхен (105+1) и Барыш Йылмаз (119).
