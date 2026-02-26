Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 26.02.2026 (обновлено: 08:23 26.02.2026)
В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черниговской области и вблизи Винницы на Украине, сообщает издание "Новости.LIVE". РИА Новости, 26.02.2026
В Черниговской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черниговской области и вблизи Винницы на Украине, сообщает издание "Новости.LIVE".
"Взрывы прогремели в Черниговской области и вблизи Винницы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьВинницаУкраина
 
 
