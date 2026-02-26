https://ria.ru/20260226/vzryv-2076979666.html
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 26.02.2026
В Днепропетровске прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщил в четверг украинский "24 Канал". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:18:00+03:00
2026-02-26T19:18:00+03:00
2026-02-26T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепропетровск
украина
2026
Новости
ru-RU
в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
