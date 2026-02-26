https://ria.ru/20260226/vzryv-2076800681.html
В нескольких городах на Украине прогремели взрывы
В четырех украинских городах прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
вооруженные силы украины
украина
полтава
харьков
РИА Новости
РИА Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
