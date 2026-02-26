Рейтинг@Mail.ru
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/vykhodka-2077005395.html
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе - РИА Новости, 26.02.2026
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе
Нападки Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между странами, пишет издание European Conservative."Чрезвычайная... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:46:00+03:00
2026-02-26T21:46:00+03:00
в мире
венгрия
киев
словакия
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076499198_0:157:3017:1854_1920x0_80_0_0_3a9a7ae626e00d066aea1f84d53c50e5.jpg
https://ria.ru/20260226/orban-2076819858.html
https://ria.ru/20260222/koshkovich-2076035485.html
венгрия
киев
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076499198_168:0:2849:2011_1920x0_80_0_0_4aaecdb0849d048bdf0b341a99bfbbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, киев, словакия, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Киев, Словакия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе

TEC: атака Зеленского на Словакию и Венгрию повышает ставки в конфликте

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нападки Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между странами, пишет издание European Conservative.

"Чрезвычайная неблагодарность Зеленского далеко не редкость. Тем не менее, его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки. Действительно, его угрозы настолько серьезны, что премьер-министр Орбан даже счел необходимым задействовать вооруженные силы Венгрии для защиты энергетической инфраструктуры страны от потенциальных угроз со стороны Украины", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского
Вчера, 10:28
Издание также отмечает, что поддержка Киева со стороны ЕС против стран-членов вызывает ошеломление и создает тревожный прецедент.
"В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к Орбану ЕС предает саму свою цель — и разрушает доверие к себе. Ему не следует удивляться, когда последствия его действий начнут его преследовать", — отмечается в тексте.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Очень скоро": на Западе рассказали, к чему приведет выходка Зеленского
22 февраля, 02:30
 
В миреВенгрияКиевСловакияВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала