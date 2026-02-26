Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича

БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетил госпитализированного вице-премьера и главу МВД Ивицу Дачича в больнице и заявил, что ситуация тяжелая, но он "верит в докторов" и молится за здоровье политика.