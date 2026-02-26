Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 26.02.2026 (обновлено: 00:33 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/vuchichi-2076769891.html
Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича
Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича - РИА Новости, 26.02.2026
Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича
Президент Сербии Александр Вучич посетил госпитализированного вице-премьера и главу МВД Ивицу Дачича в больнице и заявил, что ситуация тяжелая, но он "верит в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:32:00+03:00
2026-02-26T00:33:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
ивица дачич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20260225/serbiya-2076766177.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, ивица дачич
В мире, Сербия, Александр Вучич, Ивица Дачич
Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича

Вучич посетил Дачича в больнице и заявил, что ситуация тяжелая

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетил госпитализированного вице-премьера и главу МВД Ивицу Дачича в больнице и заявил, что ситуация тяжелая, но он "верит в докторов" и молится за здоровье политика.
Дачич был госпитализирован в среду в Клинику пульмонологии Клинического центра Сербии с двусторонним воспалением лёгких и подключен к аппарату ИВЛ.
"Мы посетили замглавы правительства и председателя Социалистической партии Сербии все вместе (с коллегами - ред.), ситуация тяжёлая, но верим в медиков и верим в него, и молимся за него", - заявил Вучич агентству Танюг.
Политик, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии ранее сообщил, что у него сахарный диабет.
Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ
Вчера, 23:37
 
В миреСербияАлександр ВучичИвица Дачич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала