Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича
Президент Сербии Александр Вучич посетил госпитализированного вице-премьера и главу МВД Ивицу Дачича в больнице и заявил, что ситуация тяжелая, но он "верит в...
БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетил госпитализированного вице-премьера и главу МВД Ивицу Дачича в больнице и заявил, что ситуация тяжелая, но он "верит в докторов" и молится за здоровье политика.
Дачич
был госпитализирован в среду в Клинику пульмонологии Клинического центра Сербии
с двусторонним воспалением лёгких и подключен к аппарату ИВЛ.
"Мы посетили замглавы правительства и председателя Социалистической партии Сербии все вместе (с коллегами - ред.), ситуация тяжёлая, но верим в медиков и верим в него, и молимся за него", - заявил Вучич
агентству Танюг
.
Политик, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии ранее сообщил, что у него сахарный диабет.