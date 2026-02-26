Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/vsu-2077015099.html
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД - РИА Новости, 26.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД
Сотрудник УМВД РФ по Брянской области получил ранения из-за атаки ВСУ по региону, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:41:00+03:00
2026-02-26T22:41:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20260226/ataka-2076843070.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД

В брянском поселке Погар при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудник УМВД РФ по Брянской области получил ранения из-за атаки ВСУ по региону, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате атаки украинских нацистов в поселке городского типа Погар ранен сотрудник УМВД России по Брянской области", - написал Богомаз в канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Поврежден служебный автомобиль.
"Работают оперативные и экстренные службы", - добавил Богомаз.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах
Вчера, 11:56
 
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала