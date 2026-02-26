https://ria.ru/20260226/vsu-2077015099.html
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД - РИА Новости, 26.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД
Сотрудник УМВД РФ по Брянской области получил ранения из-за атаки ВСУ по региону, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД
В брянском поселке Погар при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД