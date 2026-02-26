Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 26.02.2026
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ
Мирный житель ранен в Брянском районе Брянской области в результате массированного удара ВСУ, повреждены производственное помещение и ангар, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянский район
брянская область
происшествия, брянский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ

Под Брянском мирный житель получил ранение после массированного удара ВСУ

Крест на машине скорой медицинской помощи
Крест на машине скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Крест на машине скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 26 фев - РИА Новости. Мирный житель ранен в Брянском районе Брянской области в результате массированного удара ВСУ, повреждены производственное помещение и ангар, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Враг снова пытается нанести массированный удар по территории нашего региона с помощью БПЛА самолетного типа. В результате террористических действий ВСУ в поселке Свень-Транспортная Брянского района повреждено производственное помещение и ангар. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Происшествия Брянский район Брянская область Александр Богомаз Вооруженные силы Украины
 
 
