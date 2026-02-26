https://ria.ru/20260226/vsu-2076978931.html
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ
Мирный житель ранен в Брянском районе Брянской области в результате массированного удара ВСУ, повреждены производственное помещение и ангар, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2026
брянский район
брянская область
В Брянской области мирный житель пострадал после массированной атаки ВСУ
Под Брянском мирный житель получил ранение после массированного удара ВСУ