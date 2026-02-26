ВСУ записывают на камеру пытки над военнопленными

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ в тайных тюрьмах записывают на камеру пытки над российскими военнопленными, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

"В здании, где нас допрашивали, моего напарника током били, а меня дубинкой били. Потом его в подвал отправили, а меня дальше избивать начали. "Блогеру" какому-то меня отдали. Он у меня начинает спрашивать, а у меня голова мутная, я ничего не могу понять. Начинаю путаться, а он меня начинает бить палкой бамбуковой. Я первый раз тогда узнал, что бамбук не ломается, а расщепляется… Он все это снимал. Их два было - один, который меня бил и допрашивал, а второй сидел в беседке и снимал все на телефон", - сказал Королев.

Он поделился, что в "тайных пыточных" его избивали и допрашивали.