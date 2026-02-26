https://ria.ru/20260226/vsu-2076950608.html
ВСУ записывают на камеру пытки над военнопленными
ВСУ в тайных тюрьмах записывают на камеру пытки над российскими военнопленными, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ в тайных тюрьмах записывают на камеру пытки над российскими военнопленными, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику
предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ
Евгений Королев. Он попал в украинский плен в окрестностях Авдеевки
(ДНР
).
"В здании, где нас допрашивали, моего напарника током били, а меня дубинкой били. Потом его в подвал отправили, а меня дальше избивать начали. "Блогеру" какому-то меня отдали. Он у меня начинает спрашивать, а у меня голова мутная, я ничего не могу понять. Начинаю путаться, а он меня начинает бить палкой бамбуковой. Я первый раз тогда узнал, что бамбук не ломается, а расщепляется… Он все это снимал. Их два было - один, который меня бил и допрашивал, а второй сидел в беседке и снимал все на телефон", - сказал Королев.
Он поделился, что в "тайных пыточных" его избивали и допрашивали.
"После допроса посадили в подвал. В подвале я просидел день где-то, потом вывезли на какой-то полигон. И нас там, как обезьянок, своим начали показывать и говорили: "Они люди такие же, вы можете их убивать, они из плоти и крови состоят". Потом нас покормили маленько и обратно в "подвал" увезли", - добавил Королев.