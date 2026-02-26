Рейтинг@Mail.ru
ВСУ расстреливают пленных за иконы, рассказали в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 26.02.2026 (обновлено: 20:25 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/vsu-2076942389.html
ВСУ расстреливают пленных за иконы, рассказали в МИД
ВСУ расстреливают пленных за иконы, рассказали в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ расстреливают пленных за иконы, рассказали в МИД
ВСУ расстреливают пленных за иконы и георгиевскую ленточку, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД России по... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:23:00+03:00
2026-02-26T20:25:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3bdd0eb8bea1ef603728dc035a4f5ec5.jpg
https://ria.ru/20251031/miroshnik-2051992675.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_20c6c09e476ec23a42f352fa356fd237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ
ВСУ расстреливают пленных за иконы, рассказали в МИД

Мирошник: ВСУ расстреливают пленных за иконы и георгиевскую ленточку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный в зоне СВО
Военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВСУ расстреливают пленных за иконы и георгиевскую ленточку, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику дал пострадавший военнослужащий 189-го отдельного разведбатальона ВС РФ Андрей Чудаев. Он попал в украинский плен весной 2025 года в окрестностях Красного Лимана (ДНР).
«

"Ну и все, начали нас обыскивать, очередь дошла до меня. А у меня здесь лежали икона Божьей Матери и георгиевская ленточка. Один из них увидел это, достал и сказал: "О, хоть одного нашли. Что с ним делать?" Ему кто-то отвечает, что нужно "обнулить". И все, он отвел меня в сторону и выстрелил в голову. Пуля вышла по касательной навылет. Я отключился", — сказал Чудаев.

Чудаев добавил, что когда пришел в сознание, то почувствовал, что его рот был полон земли с песком. Сколько пролежал в таком состоянии, не помнит.
"Слышу, подходит один из них и говорит: "О, он живой, добиваем?" Ему ответили: "Нет, пусть живет". И все, тут же подошел их медик и зашил меня", — заключил он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Посещающие пленных не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил Мирошник
31 октября 2025, 04:26
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала