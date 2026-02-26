https://ria.ru/20260226/vsu-2076942389.html
ВСУ расстреливают пленных за иконы, рассказали в МИД
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВСУ расстреливают пленных за иконы и георгиевскую ленточку, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику
дал пострадавший военнослужащий 189-го отдельного разведбатальона ВС РФ
Андрей Чудаев. Он попал в украинский плен весной 2025 года в окрестностях Красного Лимана (ДНР
).
«
"Ну и все, начали нас обыскивать, очередь дошла до меня. А у меня здесь лежали икона Божьей Матери и георгиевская ленточка. Один из них увидел это, достал и сказал: "О, хоть одного нашли. Что с ним делать?" Ему кто-то отвечает, что нужно "обнулить". И все, он отвел меня в сторону и выстрелил в голову. Пуля вышла по касательной навылет. Я отключился", — сказал Чудаев.
Чудаев добавил, что когда пришел в сознание, то почувствовал, что его рот был полон земли с песком. Сколько пролежал в таком состоянии, не помнит.
"Слышу, подходит один из них и говорит: "О, он живой, добиваем?" Ему ответили: "Нет, пусть живет". И все, тут же подошел их медик и зашил меня", — заключил он.