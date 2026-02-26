Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как их сержант сбежал с позиции - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 26.02.2026 (обновлено: 09:31 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/vsu-2076802539.html
Украинский пленный рассказал, как их сержант сбежал с позиции
Украинский пленный рассказал, как их сержант сбежал с позиции - РИА Новости, 26.02.2026
Украинский пленный рассказал, как их сержант сбежал с позиции
Сдавшийся в плен стрелок 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Сергей Бидный рассказал, как приставленный к нему с сослуживцами сержант убежал с позиции,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:45:00+03:00
2026-02-26T09:31:00+03:00
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2076798131.html
https://ria.ru/20260226/ssha-2076795551.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как их сержант сбежал с позиции

Пленный Бидный: сержант ВСУ сбежал с позиции, как только ВС России начали штурм

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сдавшийся в плен стрелок 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Сергей Бидный рассказал, как приставленный к нему с сослуживцами сержант убежал с позиции, как только российские бойцы начали штурм.
По словам пленного, его насильно мобилизовали и отправили на обучение. Учился он на гранатометчика, но это оружие видел только раз на полигоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Это победа". Зеленского подняли на смех после заявления об СВО
07:48
После обучения Бидного привезли в село Печенеги в Харьковской области, где он помогал на кухне и колол дрова. Однажды ему и еще двух солдат под командованием сержанта отправили на позицию, поскольку там за четыре дня из семи человек остались только трое.
"Пошли вчетвером, ребят тех поменяли, переночевали там. Наутро начался штурм, начала стрельба идти. Сержант сказал: "Я бегу в командный пункт", убежал, короче, прислал другого парня. Мы вчетвером пытались стрелять", — сказал Бидный.
Двое его сослуживцев погибли, а российские бойцы начали кидать в окоп гранаты и призывать украинцев сдаться. По словам Бидного, он хотел бы это сделать, но заявил россиянам, что боится. Те пообещали, что он останется жив.
Тогда уцелевшие украинцы сложили оружие и выбрались из окопа. Бидный добавил, что российские бойцы отнеслись к ним хорошо, "сникерсов дали и мяса пожевать".
Когда пленных выводили, их пытались уничтожить свои же при помощи беспилотника "Баба-Яга", заключил Бидный.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Им будет сложно": в США неожиданно высказались о ядерном оружии для Киева
06:50
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала