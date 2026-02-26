Украинский пленный рассказал, как их сержант сбежал с позиции

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сдавшийся в плен стрелок 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Сергей Бидный рассказал, как приставленный к нему с сослуживцами сержант убежал с позиции, как только российские бойцы начали штурм.

По словам пленного, его насильно мобилизовали и отправили на обучение. Учился он на гранатометчика, но это оружие видел только раз на полигоне.

После обучения Бидного привезли в село Печенеги в Харьковской области , где он помогал на кухне и колол дрова. Однажды ему и еще двух солдат под командованием сержанта отправили на позицию, поскольку там за четыре дня из семи человек остались только трое.

"Пошли вчетвером, ребят тех поменяли, переночевали там. Наутро начался штурм, начала стрельба идти. Сержант сказал: "Я бегу в командный пункт", убежал, короче, прислал другого парня. Мы вчетвером пытались стрелять", — сказал Бидный.

Двое его сослуживцев погибли, а российские бойцы начали кидать в окоп гранаты и призывать украинцев сдаться. По словам Бидного, он хотел бы это сделать, но заявил россиянам, что боится. Те пообещали, что он останется жив.

Тогда уцелевшие украинцы сложили оружие и выбрались из окопа. Бидный добавил, что российские бойцы отнеслись к ним хорошо, "сникерсов дали и мяса пожевать".