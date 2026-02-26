Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.

"Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении военного ведомства.