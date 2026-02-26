Рейтинг@Mail.ru
Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 26.02.2026 (обновлено: 12:50 26.02.2026)
Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 26.02.2026
Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Добропасово, Киричково Днепропетровской области, Любицкое, Зеленая Диброва, Мирное, Орлы, Воздвижевка, Лесное и Копани Запорожской области", - добавили в российском военном ведомстве.
Специальная военная операция на Украине
 
 
