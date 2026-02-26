https://ria.ru/20260226/vostok-2076861746.html
Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 26.02.2026
Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:49:00+03:00
2026-02-26T12:49:00+03:00
2026-02-26T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d0a48c803b0317b657cb9dfb560a3ae8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a00978aaad3abaf6dc9cedbba8ddf01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ потеряли до 340 военных за сутки в зоне войск "Востока"