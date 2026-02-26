Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Ярославичем" в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу.

В следующем матче московская команда 1 марта сыграет в гостях с уфимским клубом "Динамо-Урал", днем позднее "Ярославич" на выезде встретится с нижегородским "Горьким".