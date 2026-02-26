Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"
Волейбол
 
20:07 26.02.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"
Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Ярославичем" в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"

Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич" в матче чемпионата России

© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Волейбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Ярославичем" в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:13, 25:22) в пользу гостей.
"Динамо" выиграло девятый матч подряд в чемпионате. Московская команда (23 победы, 4 поражения) поднялась на второе место в турнирной таблице. "Ярославич" (5-22) занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.
В следующем матче московская команда 1 марта сыграет в гостях с уфимским клубом "Динамо-Урал", днем позднее "Ярославич" на выезде встретится с нижегородским "Горьким".
Волейболисты новосибирского Локомотива в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу
25 февраля, 19:16
 
