В Венгрии обвинили Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода "Дружба"
В Венгрии обвинили Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода "Дружба"
26.02.2026
в мире
венгрия
украина
германия
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
венгрия
украина
германия
2026
Гуйяш обвинил Киев в атаках на нефтепровод "Дружба"
БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лжет, что нефтепровод "Дружба" не может быть быстро восстановлен, более того, сам Киев атакует нефтепровод, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Украинский президент лжет. Это нужно заявить открыто и без эмоций", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, комментируя заявление Зеленского
о том, что "Дружбу" якобы нельзя быстро восстановить.
"На вчерашнем заседании правительство еще раз установило, что имеются ясные и недвусмысленные данные, что нефтепроводу не был нанесен ущерб, оправдывающий его блокировку, более того, это сами украинцы атакуют", - подчеркнул политик.
По его словам, Украина
, закрыв нефтепровод, "не только приняла политическое решение, но и нарушила свои юридические обязательства, взятые на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС
". Если нефтепровод не будет запущен, это приведет к резкому росту цен на бензин в Венгрии
, добавил Гуйяш.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву
кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ
. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто
, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в российском Альметьевске
, проходит через Брянск
и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии
в направлении Польши
и Германии
) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии
и Чехии
). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана
. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу из России через территорию Украины, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию
, откуда также идет в Сербию
.