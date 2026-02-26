БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лжет, что нефтепровод "Дружба" не может быть быстро восстановлен, более того, сам Киев атакует нефтепровод, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"На вчерашнем заседании правительство еще раз установило, что имеются ясные и недвусмысленные данные, что нефтепроводу не был нанесен ущерб, оправдывающий его блокировку, более того, это сами украинцы атакуют", - подчеркнул политик.