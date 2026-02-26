Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт

БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Венгрия не согласится одобрить 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, пока не будет вновь запущен транзит российской нефти по трудобпроводу "Дружба", кроме того, Будапешту нужны будут гарантии, что поставки энергоносителей не будут поставлены под угрозу в дальнейшем, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.