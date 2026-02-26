Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
01:54 26.02.2026
Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт
Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт
Венгрия не согласится одобрить 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, пока не будет вновь запущен транзит... РИА Новости, 26.02.2026
украина
венгрия
киев
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
северный поток
мирный план сша по украине
украина
венгрия
киев
украина, венгрия, киев, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, мирный план сша по украине, в мире
Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Северный поток, Мирный план США по Украине, В мире
Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт

РИА Новости: Венгрия не одобрит кредит Украине без запуска "Дружбы"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Венгрия не согласится одобрить 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, пока не будет вновь запущен транзит российской нефти по трудобпроводу "Дружба", кроме того, Будапешту нужны будут гарантии, что поставки энергоносителей не будут поставлены под угрозу в дальнейшем, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
"Венгерское правительство поставило условием предоставления военного кредита в размере 90 миллиардов евро и принятия 20-го пакета санкций возобновление работы нефтепровода "Дружба"... Венгерское правительство снимет вето только после возобновления поставок нефти", - сказал Киселли.
По его словам, одного возобновления работы "Дружбы" недостаточно для обеспечения Венгрии поставками нефти, поскольку Украина уже неоднократно атаковала энергетическую инфраструктуру, обслуживающую страны-члены ЕС, например, газопровод "Северный поток" или российскую компрессорную станцию нефтепровода "Дружба.
"В обмен на снятие вето Будапешт ожидает, что Украина в будущем воздержится от целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру, обслуживающую Венгрию и Словакию", - подчеркнул эксперт.
Киселли добавил, что Еврокомиссия ранее обещала защищать энергетические интересы государств-членов от Украины, но, по всей видимости, не уделяет этому достаточно внимания.
"Вместо того, чтобы защищать интересы государств-членов, она политизирует затягивание войны и продвигает интересы Украины. Будапешт ожидает, что Еврокомиссия будет лучше представлять интересы государств-членов", - отметил он.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
УкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияСеверный потокМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
