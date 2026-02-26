Рейтинг@Mail.ru
"Лос-Анджелес" уступил "Вегасу" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
09:28 26.02.2026
"Лос-Анджелес" уступил "Вегасу" в матче НХЛ
"Лос-Анджелес" уступил "Вегасу" в матче НХЛ
спорт, лос-анджелес, павел дорофеев (хоккей)
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес, Павел Дорофеев (хоккей)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" проиграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 6:4 (1:1, 0:1, 5:2). В составе победителей дубль оформил Павел Дорофеев (11-я и 56-я минуты), который был признан первой звездой матча, по шайбе забросили Колтон Сиссонс (49), Брэндон Саад (52), Райлли Смит (53) и Иван Барбашев (60). У хозяев дважды отличился Куинтон Байфилд (15, 54), голами отметились Адриан Кемпе (35) и Брандт Кларк (59). Российский нападающий Артемий Панарин отдал две результативные передачи в своем дебютном матче за "Кингз". Его партнер по команде Андрей Кузьменко также совершил два ассиста.
Панарин был обменян в "Лос-Анджелес" 4 февраля из "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал с 2019 года, и подписал двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов. В текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина 59 очков (19 шайб и 40 передач) в 53 играх.
"Лос-Анджелес" продлил серию поражений до четырех матчей. Команда с 60 очками идет на пятом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, который возглавляет "Вегас" (70 очков).
В другом матче "Эдмонтон Ойлерз" на выезде проиграл в овертайме "Анахайм Дакс" - 5:6 (2:1, 2:1, 1:4, 0:1). Российский нападающий гостей Василий Подколзин отдал результативную передачу. Еще в одной встрече "Ванкувер Кэнакс" на своем льду в овертайме уступил "Виннипег Джетс" со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:0).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Лос-Анджелес
4 : 6
Вегас
14:31 • Квинтон Байфилд
(Артемий Панарин, Брандт Кларк)
34:44 • Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Артемий Панарин)
53:26 • Квинтон Байфилд
(Андрей Кузьменко)
58:54 • Брандт Кларк
(Адриан Кемпе, Андрей Кузьменко)
10:59 • Павел Дорофеев
(Таннер Лащински, Рейли Смит)
48:07 • Колтон Сиссонс
(Braeden Bowman, Эдин Хилл)
51:16 • Брэндон Саад
(Колтон Сиссонс, Александр Хольц)
52:21 • Рейли Смит
(Таннер Лащински, Брэйден Макнэбб)
55:59 • Павел Дорофеев
(Таннер Лащински, Braeden Bowman)
59:32 • Иван Барбашев
(Томаш Гертл, Брэйден Макнэбб)
