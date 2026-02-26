Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/vaktsina-2076862944.html
Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии
Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии - РИА Новости, 26.02.2026
Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии
Вакцину против аллергии на пыльцу амброзии разрабатывают в России, она проходит доклинические исследования, сообщил директор государственного научного центра... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:53:00+03:00
2026-02-26T12:53:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
https://ria.ru/20260225/skvortsova-2076719952.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, москва, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии

В России разрабатывают вакцину против аллергии на пыльцу амброзии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину против аллергии на пыльцу амброзии разрабатывают в России, она проходит доклинические исследования, сообщил директор государственного научного центра "Институт иммунологии" ФМБА России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Муса Хаитов.
"На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны. И опять-таки она находится на стадии доклинических исследований", - сказал Хаитов в ходе сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
Вакцинация ребенка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
25 февраля, 18:26
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала