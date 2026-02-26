Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вакцину против аллергии на пыльцу амброзии разрабатывают в России, она проходит доклинические исследования, сообщил директор государственного научного центра "Институт иммунологии" ФМБА России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Муса Хаитов.

"На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны. И опять-таки она находится на стадии доклинических исследований", - сказал Хаитов в ходе сессии Форума будущих технологий.