FT: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину

Как отметили газете командиры и инженеры из украинских подразделений по управлению дронами, многие западные беспилотники нужно переделывать перед применением. В итоге многие западные дроны идут на запчасти, добавляет издание.

Financial Times подчеркивает, что квадрокоптеры и ударные беспилотники с возможностью удара на дальнем расстоянии зависят от обновлений программного обеспечения, каналов безопасной связи и цепочек поставок, которые могут меняться в течении нескольких месяцев или дней. Так, модель дрона, которая "доминирует" на поле боя в данный момент, может тактически устареть уже к следующей неделе.