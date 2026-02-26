Рейтинг@Mail.ru
20:54 26.02.2026
FT: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину
FT: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину
Беспилотники, отправляемые странами Запада Киеву, устаревают до того, как прибывают на Украину, многие из них уходят на запчасти, сообщает газета Financial... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
FT: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину

Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Беспилотники, отправляемые странами Запада Киеву, устаревают до того, как прибывают на Украину, многие из них уходят на запчасти, сообщает газета Financial Times.
"Многие дроны, переданные западными союзниками силам Киева, устаревают до того, как они прибудут (на Украину - ред.)", - заявляет издание.
ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv
25 февраля, 11:41
Как отметили газете командиры и инженеры из украинских подразделений по управлению дронами, многие западные беспилотники нужно переделывать перед применением. В итоге многие западные дроны идут на запчасти, добавляет издание.
Financial Times подчеркивает, что квадрокоптеры и ударные беспилотники с возможностью удара на дальнем расстоянии зависят от обновлений программного обеспечения, каналов безопасной связи и цепочек поставок, которые могут меняться в течении нескольких месяцев или дней. Так, модель дрона, которая "доминирует" на поле боя в данный момент, может тактически устареть уже к следующей неделе.
Ранее в феврале издание Euractiv сообщало, что украинские военные раскритиковали большую часть беспилотников, поставляемых Киеву из Европы или США, отмечая их неэффективность и непригодность к использованию в современных военных действиях. Украинский военный также пожаловался изданию, что союзники Киева не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе военных действий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ
3 октября 2025, 04:56
 
