FT: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Беспилотники, отправляемые странами Запада Киеву, устаревают до того, как прибывают на Украину, многие из них уходят на запчасти, сообщает газета Financial Times.
ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv
25 февраля, 11:41
Как отметили газете командиры и инженеры из украинских подразделений по управлению дронами, многие западные беспилотники нужно переделывать перед применением. В итоге многие западные дроны идут на запчасти, добавляет издание.
Financial Times подчеркивает, что квадрокоптеры и ударные беспилотники с возможностью удара на дальнем расстоянии зависят от обновлений программного обеспечения, каналов безопасной связи и цепочек поставок, которые могут меняться в течении нескольких месяцев или дней. Так, модель дрона, которая "доминирует" на поле боя в данный момент, может тактически устареть уже к следующей неделе.
Ранее в феврале издание Euractiv сообщало, что украинские военные раскритиковали большую часть беспилотников, поставляемых Киеву из Европы или США, отмечая их неэффективность и непригодность к использованию в современных военных действиях. Украинский военный также пожаловался изданию, что союзники Киева не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе военных действий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ
3 октября 2025, 04:56