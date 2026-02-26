https://ria.ru/20260226/ukraina-2076899417.html
Украинцы начали сопротивляться мобилизации, заявили в МИД России
Украинцы начали сопротивляться мобилизации, заявили в МИД России - РИА Новости, 26.02.2026
Украинцы начали сопротивляться мобилизации, заявили в МИД России
Население Украины сопротивляется мобилизации в ВСУ, это сопровождается гибелью мобилизуемых, которых Киев не жалеет, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:11:00+03:00
2026-02-26T15:11:00+03:00
2026-02-26T15:34:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075321962.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинцы начали сопротивляться мобилизации, заявили в МИД России
МИД РФ: на Украине началось сопротивление мобилизации, из-за чего гибнут люди