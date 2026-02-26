Рейтинг@Mail.ru
Украинцы начали сопротивляться мобилизации, заявили в МИД России
15:11 26.02.2026 (обновлено: 15:34 26.02.2026)
Украинцы начали сопротивляться мобилизации, заявили в МИД России
в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинцы начали сопротивляться мобилизации, заявили в МИД России

МИД РФ: на Украине началось сопротивление мобилизации, из-за чего гибнут люди

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Население Украины сопротивляется мобилизации в ВСУ, это сопровождается гибелью мобилизуемых, которых Киев не жалеет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они заставляют людей безропотно идти на заклание. Сейчас уже не получается заставлять их делать это безропотно, потому что люди начали на Украине сопротивляться. К сожалению, это приводит к летальным последствиям, потому что их не будут жалеть. Их не жалеют на поле боя, их не будут жалеть, таща в эти микроавтобусы и минивэны и людоловские пепелаци", - сказала Захарова на брифинге.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Украине разгорается скандал вокруг футболиста, избившего сотрудника ТЦК
18 февраля, 21:39
 
