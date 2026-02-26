https://ria.ru/20260226/ukraina-2076790099.html
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
