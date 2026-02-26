Рейтинг@Mail.ru
08:10 26.02.2026 (обновлено: 08:12 26.02.2026)
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву

Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву на встречи с Умеровым и представителями Ирана

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прибыл в Женеву, где, как ожидается, пройдут его встречи с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями Ирана, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса ADS-B Exchange.
Самолет модели Bombardier Global 7500 приземлился в аэропорту Женевы приблизительно в 08.05 мск.
Ранее Уиткофф заявил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым. Уиткофф также подтвердил, что он и Кушнер в четверг собираются встретиться в Женеве с представителями Ирана.
Между Трампом и Зеленским теперь много общего
