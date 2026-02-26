https://ria.ru/20260226/uitkoff-2076799767.html
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву
Самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прибыл в Женеву, где, как ожидается, пройдут его встречи с секретарем совета национальной безопасности и РИА Новости, 26.02.2026
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву на встречи с Умеровым и представителями Ирана