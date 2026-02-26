Рейтинг@Mail.ru
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота
20:30 26.02.2026
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота
Мужчина в Зугрэсе в Донецкой Народной Республике убил приятеля за отказ того покормить кота, сообщили в МВД по ДНР. РИА Новости, 26.02.2026
донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота

В ДНР пьяный мужчина убил товарища за отказ покормить кота

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Мужчина в Зугрэсе в Донецкой Народной Республике убил приятеля за отказ того покормить кота, сообщили в МВД по ДНР.
"В ходе совместного распития спиртных напитков фигурант попросил товарища покормить кота, на что тот ответил отказом… от полученных травм мужчина скончался на месте", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что злоумышленник был задержан по горячим следам. В его действиях замечены признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Материалы дела переданы в СУ СК РФ по республике.
Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
30 марта 2025, 15:02
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
