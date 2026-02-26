В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота

ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Мужчина в Зугрэсе в Донецкой Народной Республике убил приятеля за отказ того покормить кота, сообщили в МВД по ДНР.

В ведомстве добавили, что злоумышленник был задержан по горячим следам. В его действиях замечены признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Материалы дела переданы в СУ СК РФ по республике.