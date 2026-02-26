https://ria.ru/20260226/ubiystvo-2076991289.html
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота - РИА Новости, 26.02.2026
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота
Мужчина в Зугрэсе в Донецкой Народной Республике убил приятеля за отказ того покормить кота, сообщили в МВД по ДНР. РИА Новости, 26.02.2026
В ДНР мужчина убил товарища за отказ покормить кота
В ДНР пьяный мужчина убил товарища за отказ покормить кота