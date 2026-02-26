https://ria.ru/20260226/tysjachi-2076812456.html
В Полтавской области без света остались почти 20 тысяч абонентов
В Полтавской области без света остались почти 20 тысяч абонентов - РИА Новости, 26.02.2026
В Полтавской области без света остались почти 20 тысяч абонентов
Почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Полтавской области на Украине, сообщил начальник областной военной администрации Виталий Дьякович. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:10:00+03:00
2026-02-26T10:10:00+03:00
2026-02-26T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
полтавский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260225/sklad-2076765492.html
полтавская область
украина
полтавский район
В Полтавской области без света остались почти 20 тысяч абонентов
В Полтавской области почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения