12:40 26.02.2026
Масалитин призвал ЦСКА бороться за чемпионство
Масалитин призвал ЦСКА бороться за чемпионство
спорт, ссср, россия, валерий масалитин, дмитрий баринов, данила козлов, лусиано гонду, пфк цска, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, СССР, Россия, Валерий Масалитин, Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Лусиано Гонду, ПФК ЦСКА, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболисты ПФК ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трансферная политика и качество игры московского футбольного клуба ЦСКА во время зимней паузы оставили приятное впечатление, армейцы могут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками. Лидирует "Краснодар" с 40 баллами. В зимнюю паузу в московский клуб перешли полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, нападающие Максим Воронов и аргентинец Лусиано Гонду, бразильский защитник Матеус Рейс.
"Четыре очка - небольшое расстояние (до первого места в таблице РПЛ). При удачном стечении обстоятельств можно спокойно бороться за чемпионство. И трансферы, и сама игра на сборах оставляют очень приятное впечатление. Думаю, что в стане болельщиков ЦСКА очень хорошие настроения", - сказал Масалитин.
Зимой в аренду были отданы Джамалутдин Абдулкадыров, Глеб Пополитов, Илья Агапов, Артем Шуманский, Родриго Вильягра и Алеррандро. Покинули команду Игорь Дивеев, Адольфо Гайч, Михаил Рядно и Лионель Верде.
Чемпион СССР отметил, что ему понравились трансферы ЦСКА "как на вход, так и на выход". "Были приведены качественные футболисты. А ребята, которые не воспользовались своим шансом, были отданы обратно в свои клубы, молодежь отдали для получения игровой практики. ЦСКА давно не был так активен в трансферах", - добавил он.
Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
Вчера, 11:37
 
ФутболСпортСССРРоссияВалерий МасалитинДмитрий БариновДанила КозловЛусиано ГондуПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
