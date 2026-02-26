Масалитин призвал ЦСКА бороться за чемпионство

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трансферная политика и качество игры московского футбольного клуба ЦСКА во время зимней паузы оставили приятное впечатление, армейцы могут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.