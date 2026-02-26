Масалитин призвал ЦСКА бороться за чемпионство

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трансферная политика и качество игры московского футбольного клуба ЦСКА во время зимней паузы оставили приятное впечатление, армейцы могут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками. Лидирует "Краснодар" с 40 баллами. В зимнюю паузу в московский клуб перешли полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, нападающие Максим Воронов и аргентинец Лусиано Гонду, бразильский защитник Матеус Рейс.
"Четыре очка - небольшое расстояние (до первого места в таблице РПЛ). При удачном стечении обстоятельств можно спокойно бороться за чемпионство. И трансферы, и сама игра на сборах оставляют очень приятное впечатление. Думаю, что в стане болельщиков ЦСКА очень хорошие настроения", - сказал Масалитин.
Зимой в аренду были отданы Джамалутдин Абдулкадыров, Глеб Пополитов, Илья Агапов, Артем Шуманский, Родриго Вильягра и Алеррандро. Покинули команду Игорь Дивеев, Адольфо Гайч, Михаил Рядно и Лионель Верде.
Чемпион СССР отметил, что ему понравились трансферы ЦСКА "как на вход, так и на выход". "Были приведены качественные футболисты. А ребята, которые не воспользовались своим шансом, были отданы обратно в свои клубы, молодежь отдали для получения игровой практики. ЦСКА давно не был так активен в трансферах", - добавил он.