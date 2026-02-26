Рейтинг@Mail.ru
Новый состав ЦИК приступит к работе в конце марта - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 26.02.2026 (обновлено: 11:02 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/tsik-2076828143.html
Новый состав ЦИК приступит к работе в конце марта
Новый состав ЦИК приступит к работе в конце марта - РИА Новости, 26.02.2026
Новый состав ЦИК приступит к работе в конце марта
Новый состав ЦИК России на ближайшие пять лет после формирования приступит к работе в конце марта, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:57:00+03:00
2026-02-26T11:02:00+03:00
политика
россия
совет федерации рф
госдума рф
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:225:3098:1968_1920x0_80_0_0_feafcbf0d3548e6258245cda088f78da.jpg
https://ria.ru/20260219/vybory-2075405390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_72bf779b390dc680c439e96894845174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет федерации рф, госдума рф, цик рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, ЦИК РФ
Новый состав ЦИК приступит к работе в конце марта

Новый состав ЦИК на ближайшие 5 лет приступит к работе в конце марта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый состав ЦИК России на ближайшие пять лет после формирования приступит к работе в конце марта, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"В этом году завершаются полномочия членов ЦИК России, назначенных в 2021 году. Будет образован новый состав комиссии на ближайшие 5 лет", - написали в Telegram-канале ЦИК России.
Президент России, Совет Федерации и Госдума назначат по пять членов ЦИК с правом решающего голова.
"Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта. Первое заседание традиционно будет носить организационный характер. На нем члены комиссии тайным голосованием изберут первую тройку: председателя, заместителя председателя, секретаря", - отметили в сообщении.
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
19 февраля, 10:40
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала