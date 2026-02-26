Рейтинг@Mail.ru
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
22:41 26.02.2026 (обновлено: 23:50 26.02.2026)
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
Словенский "Целе" одержал победу над косовской "Дритой" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций

"Целе" с Иосифовым обыграл "Дриту" и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Словенский "Целе" одержал победу над косовской "Дритой" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги конференций.
Встреча в Целе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Свит Сешлар (19-я минута, 43-я - с пенальти), мяч также забил Дарко Хрка (23). У "Дриты" отличились Блерим Красничи (26) и Альберт Дабичай (51).
Российский нападающий "Целе" Никита Иосифов вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.
Первая игра прошла в Приштине 19 февраля и завершилась победой словенского клуба со счетом 3:2. Соперником "Целе" в 1/8 финала станет чешская "Спарта" или греческий АЕК.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В РФС объяснили отстранение от работы девяти футбольных судей
Футбол
 
