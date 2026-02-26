https://ria.ru/20260226/tsel-2077015251.html
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
Словенский "Целе" одержал победу над косовской "Дритой" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T22:41:00+03:00
2026-02-26T22:41:00+03:00
2026-02-26T23:50:00+03:00
футбол
спорт
никита иосифов
целе
дрита
спарта (прага)
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
"Целе" с Иосифовым обыграл "Дриту" и вышел в 1/8 финала Лиги конференций