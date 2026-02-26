https://ria.ru/20260226/trevoga-2076790245.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.02.2026
пензенская область
На территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности