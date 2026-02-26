https://ria.ru/20260226/tramp-2077004901.html
Трамп проведет закрытую встречу в Белом доме после брифинга с разведкой
Президент США Дональд Трамп проведет в 23.00 мск закрытую встречу после брифинга с разведкой, при этом Белый дом не раскрывает состав участников и повестку... РИА Новости, 26.02.2026
