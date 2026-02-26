Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет закрытую встречу в Белом доме после брифинга с разведкой - РИА Новости, 26.02.2026
21:43 26.02.2026
Трамп проведет закрытую встречу в Белом доме после брифинга с разведкой
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
зохран мамдани
сша
нью-йорк (город)
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, зохран мамдани
Трамп проведет закрытую встречу в Белом доме после брифинга с разведкой

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет в 23.00 мск закрытую встречу после брифинга с разведкой, при этом Белый дом не раскрывает состав участников и повестку переговоров.
В это же время, по данным американских СМИ, к Трампу на переговоры прибудет мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани, который, как сообщается, планирует обсудить с президентом ряд инициатив и вопросы взаимодействия федерального правительства с городскими властями.
Ранее в феврале Мамдани объявил о введении режима ЧП из-за непогоды в Нью-Йорке, жители которого, как сообщает Financial Times, переживают одну из самых суровых зим со времен "позолоченного века" - эпохи быстрого роста экономики в США, пришедшейся примерно на 1870-1900 года.
