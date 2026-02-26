https://ria.ru/20260226/tonenchuk-2076822524.html
Комбриг ВСУ, прозванный "мясником", получил должность благодаря связям
Комбриг ВСУ, прозванный "мясником", получил должность благодаря связям - РИА Новости, 26.02.2026
Комбриг ВСУ, прозванный "мясником", получил должность благодаря связям
Командующий украинской 36-й бригадой морской пехоты полковник Александр Тоненчук, прозванный в рядах ВСУ "мясником", получил должность благодаря семейным... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
Комбриг ВСУ, прозванный "мясником", получил должность благодаря связям
РИА Новости: полковник ВСУ Тоненчук получил должность благодаря семейным связям