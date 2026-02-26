Рейтинг@Mail.ru
Комбриг ВСУ, прозванный "мясником", получил должность благодаря связям
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 26.02.2026
Комбриг ВСУ, прозванный "мясником", получил должность благодаря связям
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
Комбриг ВСУ, прозванный "мясником", получил должность благодаря связям

ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Командующий украинской 36-й бригадой морской пехоты полковник Александр Тоненчук, прозванный в рядах ВСУ "мясником", получил должность благодаря семейным связям, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Полковник Александр Тоненчук, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которого за жестокость и безрассудство прозвали "мясником", был назначен на должность благодаря семейным связям - он племянник жены командующего Корпуса морской пехоты Дмитрия Делятицкого", - сообщил источник агентства.
Он добавил, что такое назначение и репутация "мясника" вызывает серьезное недовольство и упаднические настроения среди личного состава бригады.
