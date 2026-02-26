"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова

"Когда я сказал, что чувствую себя говном: тут тоже есть разница - чувствовать и считать себя говном. Чувствую себя говном, потому что пацаны заходят после в раздевалку потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой. Сухой, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. Последние полтора месяца я не играл, вообще практически не выходил. Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, где-то вел себя не так, как нужно, но для меня всегда оправдание всему этому, что я был искренен. Если бы со мной человек сел и поговорил, решились бы многие проблемы. Но как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которым не разговаривают? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном", - сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале букмекерской компании FONBET.
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян, комментируя свой уход из клуба, обвинил тренера команды Михаила Галактионова в отсутствии должной коммуникации и неверном толковании его слов.
В мае Тикнизян заявил после матча 29-го тура чемпионата России против ЦСКА, что "чувствует себя говном" из-за нехватки игрового времени. В июне футболист сборной Армении перешел в сербскую "Црвену Звезду".
Ранее Галактионов на YouTube-канале "Это футбол, брат", говоря о Тикнизяне, заявил, что, желая "бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться" и привел в качестве примера анекдот про реальность и виртуальность.
"Жена моя была против того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет, но я просто я не могу это просто так оставить. Я не переношу несправедливость. Он сказал тогда еще про анекдот. Анекдоты он очень хорошо рассказывает: реальность, виртуальность. Надо понять, что он в виртуальности живет. У него нет за плечами 15 трофеев, чтобы он мог сидеть и говорить такие вещи. Я в интервью как-то его оскорбил? То есть мой вот этот искренний посыл охарактеризовали как “кидаться дерьмом”. Дерьмом я сейчас кидаюсь", - добавил футболист.