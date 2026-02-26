Рейтинг@Mail.ru
"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:35 26.02.2026 (обновлено: 15:36 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/tiknizyan-2076910437.html
"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова
"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова
Бывший футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян, комментируя свой уход из клуба, обвинил тренера команды Михаила Галактионова в отсутствии должной... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T15:35:00+03:00
2026-02-26T15:36:00+03:00
футбол
михаил галактионов
наир тикнизян
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783565513_0:218:2607:1684_1920x0_80_0_0_b8cd643e6f07231a1f2f39b200005995.jpg
https://ria.ru/20260226/tiknizyan-2076906375.html
https://ria.ru/20260126/lokomotiv-2070381516.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783565513_147:0:2392:1684_1920x0_80_0_0_8a84a952a0a211443f199f1b64733035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
михаил галактионов, наир тикнизян, локомотив (москва)
Футбол, Михаил Галактионов, Наир Тикнизян, Локомотив (Москва)
"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова

Тикнизян: Галактионов со мной не разговаривал, когда не ставил в состав

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНаир Тикнизян
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян, комментируя свой уход из клуба, обвинил тренера команды Михаила Галактионова в отсутствии должной коммуникации и неверном толковании его слов.
В мае Тикнизян заявил после матча 29-го тура чемпионата России против ЦСКА, что "чувствует себя говном" из-за нехватки игрового времени. В июне футболист сборной Армении перешел в сербскую "Црвену Звезду".
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Где его мужское начало?": Тикнизян раскритиковал Галактионова
Вчера, 15:26
«

"Когда я сказал, что чувствую себя говном: тут тоже есть разница - чувствовать и считать себя говном. Чувствую себя говном, потому что пацаны заходят после в раздевалку потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой. Сухой, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. Последние полтора месяца я не играл, вообще практически не выходил. Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, где-то вел себя не так, как нужно, но для меня всегда оправдание всему этому, что я был искренен. Если бы со мной человек сел и поговорил, решились бы многие проблемы. Но как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которым не разговаривают? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном", - сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале букмекерской компании FONBET.

Ранее Галактионов на YouTube-канале "Это футбол, брат", говоря о Тикнизяне, заявил, что, желая "бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться" и привел в качестве примера анекдот про реальность и виртуальность.
"Жена моя была против того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет, но я просто я не могу это просто так оставить. Я не переношу несправедливость. Он сказал тогда еще про анекдот. Анекдоты он очень хорошо рассказывает: реальность, виртуальность. Надо понять, что он в виртуальности живет. У него нет за плечами 15 трофеев, чтобы он мог сидеть и говорить такие вещи. Я в интервью как-то его оскорбил? То есть мой вот этот искренний посыл охарактеризовали как “кидаться дерьмом”. Дерьмом я сейчас кидаюсь", - добавил футболист.
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
26 января, 17:45
 
ФутболМихаил ГалактионовНаир ТикнизянЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала