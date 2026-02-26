"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова

«

"Когда я сказал, что чувствую себя говном: тут тоже есть разница - чувствовать и считать себя говном. Чувствую себя говном, потому что пацаны заходят после в раздевалку потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой. Сухой, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. Последние полтора месяца я не играл, вообще практически не выходил. Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, где-то вел себя не так, как нужно, но для меня всегда оправдание всему этому, что я был искренен. Если бы со мной человек сел и поговорил, решились бы многие проблемы. Но как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которым не разговаривают? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном", - сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале букмекерской компании FONBET.