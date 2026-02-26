"Где его мужское начало?": Тикнизян раскритиковал Галактионова

"Дзюба все сказал, как есть. Я этого не стал говорить из-за остаточного уважения и все-таки благодарности. Но когда я вижу, что человек сидит с таким надменным видом, с угрюмым лицом, а-ля Саша Белый из "Бригады", и говорит о том, что Тикнизян такой-такой - я это увидел и удивился. На тот момент не говорил, что кто-то виноват, кто-то прав. Произошло недопонимание", - сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале букмекерской компании FONBET.

"Не надо идти работать тренером, если мы хотим девочек видеть в команде. Я хочу видеть тренера-авторитета, которого я буду уважать. Пример: (Марко) Николич, сейчас это (Деян) Станкович. Я себе не позволю и 5% того, что позволял в "Локомотиве". Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Он, видимо, недооценивает мои какие-то мужские качества. Его любимое выражение – "мужское начало". Так вот, где его начало мужское, раз он так поступает? Когда человек тебя публично называет трусом, ты будешь ему говорить "извини, я что-то сделал не так"? - добавил он.