"Где его мужское начало?": Тикнизян раскритиковал Галактионова
Футбол
 
15:26 26.02.2026 (обновлено: 15:27 26.02.2026)
"Где его мужское начало?": Тикнизян раскритиковал Галактионова
Бывший футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян, комментируя взаимоотношения с тренером команды Михаилом Галактионовым, заявил, что тому не хватает...
футбол
михаил галактионов
локомотив (москва)
наир тикнизян
артём дзюба
михаил галактионов, локомотив (москва), наир тикнизян, артём дзюба
Футбол, Михаил Галактионов, Локомотив (Москва), Наир Тикнизян, Артём Дзюба
"Где его мужское начало?": Тикнизян раскритиковал Галактионова

Экс-футболист "Локомотива" Тикнизян: Дзюба сказал как есть про Галактионова

Наир Тикнизян
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян, комментируя взаимоотношения с тренером команды Михаилом Галактионовым, заявил, что тому не хватает мужского начала и в нем нет авторитета.
Ранее бывший нападающий "Локомотива" Артем Дзюба назвал Галактионова хорошим, но трусливым, мнительным и нерешительным человеком. Тренер, в свою очередь, отказался комментировать слова футболиста и поблагодарил его за время в клубе.
«
"Дзюба все сказал, как есть. Я этого не стал говорить из-за остаточного уважения и все-таки благодарности. Но когда я вижу, что человек сидит с таким надменным видом, с угрюмым лицом, а-ля Саша Белый из "Бригады", и говорит о том, что Тикнизян такой-такой - я это увидел и удивился. На тот момент не говорил, что кто-то виноват, кто-то прав. Произошло недопонимание", - сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале букмекерской компании FONBET.
"Не надо идти работать тренером, если мы хотим девочек видеть в команде. Я хочу видеть тренера-авторитета, которого я буду уважать. Пример: (Марко) Николич, сейчас это (Деян) Станкович. Я себе не позволю и 5% того, что позволял в "Локомотиве". Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Он, видимо, недооценивает мои какие-то мужские качества. Его любимое выражение – "мужское начало". Так вот, где его начало мужское, раз он так поступает? Когда человек тебя публично называет трусом, ты будешь ему говорить "извини, я что-то сделал не так"? - добавил он.
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
26 января, 17:45
 
Футбол Михаил Галактионов Локомотив (Москва) Наир Тикнизян Артём Дзюба
 
