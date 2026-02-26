Рейтинг@Mail.ru
Терентьев назвал результат Коростелева на Играх поводом для гордости - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
07:57 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/terentev-2076798555.html
Терентьев назвал результат Коростелева на Играх поводом для гордости
Терентьев назвал результат Коростелева на Играх поводом для гордости - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Терентьев назвал результат Коростелева на Играх поводом для гордости
Двукратный олимпийский призер лыжник Александр Терентьев заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев может гордиться своими результатами на Играх 2026 года в... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T07:57:00+03:00
2026-02-26T07:57:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
александр терентьев
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926433062_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bc9ab188e5af1aa5bf05d5f6c6a62ca2.jpg
https://ria.ru/20260225/ozhidalisaltvedt-2076598027.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926433062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c6c04889970d1c10fa2f0cf26c7060a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026, александр терентьев, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Александр Терентьев, Савелий Коростелев
Терентьев назвал результат Коростелева на Играх поводом для гордости

Терентьев назвал 4-е и 5-е места лыжника Коростелева на ОИ поводом для гордости

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Терентьев
Александр Терентьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Терентьев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский призер лыжник Александр Терентьев заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев может гордиться своими результатами на Играх 2026 года в Италии.
Олимпиада прошла с 6 по 22 февраля. Лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом - 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.
"Если честно, Савелий раньше не блистал на международном уровне именно в спринте. Я надеялся, что он пройдет пролог. То, что он не прошел дальше, для меня было немного неожиданно, особенно с учетом того, что спринт был тяжелый и небыстрый. Немного удивился", - сказал Терентьев.
"А четвертое и пятое места - это, наоборот, повод для гордости. Савелий - молодец, стабильно пробежал две гонки. Такая стабильность на первой Олимпиаде, да и вообще на первых международных стартах - это очень круто", - отметил лыжник.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ
Вчера, 12:27
 
Лыжные гонкиСпортИталияЗимние Олимпийские игры 2026Александр ТерентьевСавелий Коростелев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала