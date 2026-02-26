Терентьев назвал результат Коростелева на Играх поводом для гордости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский призер лыжник Александр Терентьев заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев может гордиться своими результатами на Играх 2026 года в Италии.

Олимпиада прошла с 6 по 22 февраля. Лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом - 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.

"Если честно, Савелий раньше не блистал на международном уровне именно в спринте. Я надеялся, что он пройдет пролог. То, что он не прошел дальше, для меня было немного неожиданно, особенно с учетом того, что спринт был тяжелый и небыстрый. Немного удивился", - сказал Терентьев