В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
11:47 26.02.2026 (обновлено: 14:39 26.02.2026)
В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2026
2026
Кадры установки бомбы под автомобилем военнослужащего в Петербурге
В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Петербурге

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые <...> планировали совершить террористический акт", — говорится в заявлении.
Злоумышленники вступили в переписку с представителями киевского режима в Telegram. По заданию куратора они забрали из тайника СВУ, провели разведку по месту жительства российского военного и установили бомбу под его машину. Сотрудники ФСБ нашли ее и обезвредили.
Задержанные признались в преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
20 февраля, 13:20
 
Заголовок открываемого материала