Это невозможно — и все: Россия преподнесла противнику жесточайший сюрприз

Последние заявления и действия наших стратегических противников показывают, что они находятся в глубочайшем, парализующем, удушающем замешательстве.

В сереньких головах сереньких людей, неистово ненавидящих Россию и все русское, сейчас бьется одна-единственная мысль, похожая на подыхающую мышь: "Ну почему?!"

Давайте разберемся.

Вчера в Государственной думе в течение трех с половиной часов глава правительства Михаил Мишустин отчитывался о результатах работы кабмина за 2025 год. В отчет вошло все: от промышленности и агропрома до демографии и поддержки семей участников СВО, и по всем пунктам были даны подробные данные.

У кого-то может возникнуть вопрос: а зачем стоять и обо всем этом так долго и публично рассказывать? Раздали бы депутатам листочки с цифрами и пошли бы в столовую пить компот.

Наверное, можно было сделать и так, но мы тогда лишились бы колоссального удовольствия наблюдать, как российский премьер с непроницаемым лицом мастерски троллит дистанционно извивающихся европейцев и американцев.

Дело в том, что с точки зрения западного наблюдателя выступление Мишустина является невероятным кощунством и нарушением всех законов физики, метафизики и тонких тел астрала: Россия не могла и не должна была завершить прошлый год вот так.

А как?

А вот как-то так (коротенько и выборочно):

рост экономики за год на один процент, а за три года — на десять процентов (несмотря на десятки тысяч санкций);

рост промышленного производства — 1,3 процента;

рост несырьевого неэнергетического экспорта — 9,5 процента (почти 13 триллионов рублей);

рекордно низкая безработица — 2,3 процента;

построено, отремонтировано и модернизировано более трех тысяч объектов здравоохранения;

введено в эксплуатацию 108 миллионов квадратных метров жилья;

построено и модернизировано более 28000 километров дорог;

и так далее, и тому подобное.

Было трудно? Да. Были проблемы? Конечно, и очень серьезные. Как сказал Мишустин, "Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать — в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам".

Однако, как бы ни впечатляли цифры в отчете, главная фраза выступления российского премьера была не о прошлом, а о будущем: "Новые задачи более сложные, требуют больших усилий, запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами, расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, поиска рынка сбыта. Ну и также укрепления собственных технологических компетенций".

Иными словами, недорогие враги: никакой вам "военной экономики Путина", никаких "а ну-ка, затянем пояса", никакой "экономической мобилизации" в стиле "танки вместо масла", никакой схемы "сейчас как-нибудь, а дети и внуки будут сами разбираться". Ничего не проедаем, ничего не режем, ничего не выводим за скобки до лучших времен: идем спокойно, уверенно, в своем ритме — и одновременно зарабатываем (и весьма неплохо). Не выживая и не выжимая, а вкладываясь в развитие на долгие годы вперед. У "выживающей" страны не может быть всерьез цели завоевать технологическое лидерство — а у нас она есть, и она абсолютно реальна. Даже Всемирный банк , например, признал наше государство глобальным лидером по цифровизации, а взрывной рост отечественных технологий и наукоемких производств вызывает на Западе зубовный скрежет.

И это — в воюющей стране, которую на Западе сразу списали со счетов, мысленно пустив по ветру кусочки нашей экономики. Вместо унижения России — унижение Запада, который уже потерял на своей ненависти многие триллионы и потеряет еще больше.

По последним расчетам европейских экономистов, в случае принятия очередного, 20-го пакета антироссийских санкций, инфляция в Евросоюзе вырастет за год минимум на два процента, а потребительские цены на топливо и газ — на десять-двадцать процентов. Потенциальные потери — миллиардные.

А Россия даже не особо заметит.

В недавнем отчете европейского мозгового центра Bruegel со вздохом отмечается, что "санкции не обрушили экономику России — они перестраивают ее".

Журнал European Conservative выразился еще конкретнее: "На четвертую годовщину войны на Украине Брюсселе все чаще звучит очевидный вопрос: действительно ли санкции против России оказались эффективными? Последние данные указывают на реальность, отличную от официального нарратива".

Но нам их мнение, в общем-то, без разницы.