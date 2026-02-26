Священника-психолога Андрея Лоргуса лишили сана

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об извержении из сана протоиерея Андрея Лоргуса, известного широкой аудитории книгами и статьями о вере и психологии.

Соответствующий указ патриарха от 20 февраля опубликован в среду на сайте Московской городской епархии.

"Указ протоиерею Андрею Лоргусу. Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 23 декабря 2025 года, Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением правил 6-го Трулльского Собора, 25-го, 31-го и 55-го Святых Апостолов, 16-го Первого Вселенского Собора, Никейского, 3-го IV Вселенского Собора, а также 56-го Святых Апостолов", - сказано в патриаршем указе.