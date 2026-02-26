https://ria.ru/20260226/svo-2076861021.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 26.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных и 10 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 35 боевиков в зоне действия войск "Днепр"