Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 270 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.