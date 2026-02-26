Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 270 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Сергеевка, Доброполье Донецкой народной республики, Новопавловка, Новоподгородное, Гавриловка, Подгавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 270-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
