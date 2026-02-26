https://ria.ru/20260226/sugroby-2076799615.html
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы - РИА Новости, 26.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы
Сугробы уменьшатся на семь сантиметров в первый день весны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.02.2026
москва
