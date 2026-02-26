Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сугробы уменьшатся на семь сантиметров в первый день весны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Март стартует с оттепельной и слякотной погоды, столбики термометров будут колебаться от плюс одного до плюс четырех градусов. Сугробы "сдуются" на семь сантиметров", - рассказал Тишковец.