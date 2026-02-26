Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы - РИА Новости, 26.02.2026
08:08 26.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы - РИА Новости, 26.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы
Сугробы уменьшатся на семь сантиметров в первый день весны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.02.2026
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшатся сугробы

Синоптик Тишковец: в Москве в первый день весны сугробы уменьшатся на семь см

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Красная площадь в Москве
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сугробы уменьшатся на семь сантиметров в первый день весны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что сугробы в Москве выросли до рекордных значений зимы - до 84 сантиметров. Синоптик отметил, что этот февраль стал самым снежным в Москве за всю метеоисторию.
"Март стартует с оттепельной и слякотной погоды, столбики термометров будут колебаться от плюс одного до плюс четырех градусов. Сугробы "сдуются" на семь сантиметров", - рассказал Тишковец.
Коммунальные службы во время уборки снега в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На снежном фронте. Как московские коммунальщики противостоят стихии
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
