Синоптик рассказала, когда в Москве растают сугробы

"Даже если у нас будет очень теплый март, то, скорее всего, в лучшем случае, они сойдут в первой пятидневке апреля. В среднем дата схода снежного покрова 7-12 апреля. Это тогда, когда у нас снега в пределах нормы. Сейчас снега в два раза больше, чем положено по норме. Так что на быстрое таяние пока что рассчитывать не приходится", - рассказала Позднякова.