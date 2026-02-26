https://ria.ru/20260226/sugroby-2076799434.html
Синоптик рассказала, когда в Москве растают сугробы
Синоптик рассказала, когда в Москве растают сугробы - РИА Новости, 26.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве растают сугробы
Сугробы в Москве растают не раньше первой пятидневки апреля при условии очень теплого марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:07:00+03:00
2026-02-26T08:07:00+03:00
2026-02-26T08:07:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4c1bc2e8eb175de2cba790d198a2cd4.jpg
https://ria.ru/20260223/sneg-2076195669.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274586_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_30c26d33b9b6b1944457b65c707c111c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда в Москве растают сугробы
Позднякова: снегопады в Москве растают не раньше первой пятидневки апреля
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сугробы в Москве растают не раньше первой пятидневки апреля при условии очень теплого марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее Позднякова
сообщала РИА Новости, что мощных снегопадов до конца февраля в Москве
не ожидается.
"Даже если у нас будет очень теплый март, то, скорее всего, в лучшем случае, они сойдут в первой пятидневке апреля. В среднем дата схода снежного покрова 7-12 апреля. Это тогда, когда у нас снега в пределах нормы. Сейчас снега в два раза больше, чем положено по норме. Так что на быстрое таяние пока что рассчитывать не приходится", - рассказала Позднякова.