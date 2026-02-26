Рейтинг@Mail.ru
18:24 26.02.2026
Суд начал заочное рассмотрение дело Шульман*
Суд начал заочное рассмотрение дело Шульман*
Мировой судья 384-го судебного участка Мещанского района Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении политолога Екатерины Шульман* по... РИА Новости, 26.02.2026
Суд начал заочное рассмотрение дело Шульман*

Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман*. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мировой судья 384-го судебного участка Мещанского района Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении политолога Екатерины Шульман* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В четверг на первом заседании по существу сторона обвинения представила свои доказательства, процесс был отложен на 2 марта, где выступит защита", - сказал собеседник агентства.
Политолог Екатерина Шульман* обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (по части 2 статьи 330.1 УК РФ), она заочно арестована.
Ранее было установлено, что Шульман* дважды была оштрафована за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Однако она продолжила публиковать в интернете материалы без маркировки.
В отношении политолога заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст внес Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года.
В суде было заявлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги **.
Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ. Лицам из данного списка запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признана в России иноагентом.
** Организация, признанная нежелательной в России
Андрей Солдатов* - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Солдатова* заочно будут судить за уклонение от обязанностей иноагента
