Суд начал заочное рассмотрение дело Шульман*

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мировой судья 384-го судебного участка Мещанского района Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении политолога Екатерины Шульман* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"В четверг на первом заседании по существу сторона обвинения представила свои доказательства, процесс был отложен на 2 марта, где выступит защита", - сказал собеседник агентства.

Политолог Екатерина Шульман * обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (по части 2 статьи 330.1 УК РФ), она заочно арестована.

Ранее было установлено, что Шульман* дважды была оштрафована за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Однако она продолжила публиковать в интернете материалы без маркировки.

В отношении политолога заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Минюст внес Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года.

Германии, Ирландии, В суде было заявлено, что она получала финансирование из Канады США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги **.